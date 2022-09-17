الملكة إليزابيث الثانية: أكثر من 24 ساعة انتظار في الطابور لإلقاء نظرة الوداع على النعش

ويمتد الطابور بطول ثمانية كيلومترات حتى حديقة ساوثوارك جنوب شرقي لندن.

قالت الحكومة البريطانية إن طابور الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنستر سوف يستأنف بعد وقف الدخول رسميا لسبع ساعات. وهذا لأن وقت الانتظار وصل اليوم (السبت) حتى 24 ساعة. ونتيجة لذلك، أصدرت السلطات تعليمات للجمهور بعدم الحضور بشكل خاص والانضمام إلى هذا الطابور الذي امتد على طول نهر التايمز.

في غضون ذلك، تنصح خدمات الإسعاف في لندن الأشخاص الذين يصلون إلى قائمة الانتظار بإحضار الأدوية والملابس الدافئة معهم، للانتظار الطويل في البرد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة خلال الليل يُتوقع أن تنخفض إلى ما دون الثماني درجات مئوية. وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والرقمنة إن توزيع أساور المعصم من أجل الدخول توقف بصورة مؤقتة.

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية، بإغلاق السماء ومنع إقلاع أيًا من الطائرات، يوم الاثنين القادم، بالتزامن مع مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

كما صدرت الهيئة الحكومية البريطانية بيانًا لها قالت فيه " بسبب جنازة الملكة، قررت وزيرة الدولة لشؤون النقل أنه من الضروري من أجل المصالح الأمنية إدخال قيود على لوائح الطيران"، ووفقًا لما ورد عن وسائل إعلام بريطانية فإن هذه القيود لن تطبق على الطائرات التي تهبط أو تقلع من مطار هيثرو أو مطار مدينة لندن، أو طائرات الهليكوبتر للطوارئ والإسعافات، كما أن رحلة هليكوبتر الملك معفية من هذا التطبيق أيضًا.