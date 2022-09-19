نهاية الرحلة: تابوت الملكة اليزابيث الثانية يصل إلى قلعة ويندزور لتوارى الثرى إلى جانب الأمير الراحل فيليب

اصطف البريطانيون بالآلاف على جوانب الطريق لمرافقة ملكتهم في رحلتها المهيبة الأخيرة

وصلت مراسم تأبين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى نهايتها مساء الإثنين بوصول التابوت المحطة الأخيرة وهي قلعة ويندزور حيث ستوارى الثرى إلى جانب شريك دربها الأمير فيليب وأفراد آخرين من الأسرة المالكة.

بدأت المراسم الجنائزية صباح اليوم بإغلاق المجمع في وستمنستر أبي، حيث عُرض نعش الملكة على الجمهور في الأيام الأربعة الأخيرة بتمام الساعة 08:30 (بتوقيت إسرائيل). وفي الساعة 12:40 رفع أفراد الحرس الملكي التابوت إلى ناقلة الدولة التابعة للبحرية الملكية - وهي عربة مدفع استخدمت في السابق في عدد من الجنازات الملكية كجنازة الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وتشرشل. قام 142 رجلاً وامرأة من البحرية الملكية بسحب العربة.

تم إحضار نعش الملكة إليزابيث إلى وستمنستر أبي بضع دقائق قبل الساعة الواحدة ظهرا، لتبدأ بعد ذلك مباشرة مراسم الجنازة.

وبحسب الأعراف المتبعة، وُضعت فوق نعش الملكة إليزابيث قطع لها رمزيتها: علم البيت الملكي، والتاج الملكي - مصنوع من الذهب مرصع بـ 2868 ماسة، و 17 ياقوتة زرقاء، و 11 زمردًا، و 269 لؤلؤة، وأربعة حجارة ياقوت حمراء. ووضع إلى جانب التاج صولجان ملكي يعود تاريخه إلى العام 1661، باقة من الزهور وبطاقة تذكارية كتبها الملك تشارلز الثالث لأمه.

واصطف البريطانيون بالآلاف على جوانب الطريق لمرافقة الملكة في رحلتها المهيبة الأخيرة. فقد غادر نعش الملكة قصر وستمنستر إلى دير وستمنستر، حيث وصل كبار الشخصيات والمدعوين على رأسهم العائلة المالكة. وبلغ عدد الضيوف 500 شخص يمثلون نحو 200 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ودول الكومنوولث شهدت اليوم يوم عطلة لتمكين الناس من المشاركة، ولو من بعد بحضور جنازة الملكة التي تهافتت وسائل إعلامية عديدة، على نقلها ببث حي ومباشر.