وزير الخارجية الأمريكي يجمع أرمينيا وأذربيجان في أول لقاء بعد الاشتباكات الأخيرة لإرساء السلام

بلينكن"عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام يسهل التوصّل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع".

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتونتي بلينكن نظيريه الأرمني أرارات ميرزويان والأذربيجانيجي هون بيراموف ، أمس الإثني، على إحلال سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان حيث جمع كبار الدبلوماسيين لأول مرة منذ الاشتباكات الدامية على الحدود.

جاء ذلك عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث جلس وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان على جانبي بلينكن وقد بدا عليهما التجهم، وحضهما على إرساء سلام مستدام بين البلدين، معتبرا أنّ عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام "أمر مشجّع".وأضاف أنّ التوصّل إلى "التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع".

وكان مجلس الأمن القومي في أرمينيا قد أعلن، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى المعارك التي دصارت الأسبوع الماضي من 136 إلى 207، ما يرفع حصيلة القتلى لدى الجانبين إلى 286.وتابع المجلس "هناك مدنيان مفقودان، و293 جندياً وثلاثة مدنيين في عداد الجرحى و20 جندياً في الأسر، من جهتها، أفادت باكو بمقتل 79 من عسكرييها.

وشكّل التصعيد الذي سُجّل الأسبوع الماضي أعنف مواجهة بين الجانبين منذ الحرب التي دارت بينهما في العام 2020، ما هدّد بنسف عملية السلام الهشة بين الجارين اللدودين.

وشملت الحصيلة الجديدة للقتلى التي أعلنتها يريفان مدنيَّين، وفق مجلس الأمن القومي الأرميني. وتزداد العلاقات تبلوراً بين الولايات المتحدة وأرمينيا المنهمكة حليفتها موسكو في غزو أوكرانيا.

وتقيم روسيا علاقات وثيقة مع كلّ من يريفان وباكو. وموسكو ملزمة بموجب اتفاقية للدفاع المشترك التدخّل في حال تعرّضت أرمينيا لغزو، لكنّها لم تسارع لتقديم المساعدة على الرّغم من تلقّيها مناشدة بهذا الصدد من يريفان.