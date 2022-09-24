بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على من يفرون او يرفضون القتال

موسكو تشدد العقوبات على من يفرون او يرفضون القتال

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الامر الساري حاليا.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات اقرها البرلمان هذا الاسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتلحظ خصوصا عقوبات بالسجن حتى عشرة اعوام بحق الجنود الذين يفرون او يسلمون انفسهم للعدو "من دون إذن" او يرفضون القتال او يعصون الاوامر في مرحلة التعبئة. ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الاسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في اوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الاسابيع الاخيرة.

واثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 الف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد. وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل الى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للاجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.