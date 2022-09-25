الانتخابات الايطالية تعرف تراجع في نسبة المشاركة، واليمين المتطرف يتصدر النتائج

قالت الوزارة، إن "نسبة الاقتراع بلغت 50 في المئة بحلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش"

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأحد، أنه سُجّلت نسبة مشاركة منخفضة في انتخاب برلمان جديد وسط توقعات أن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.

وقالت الوزارة، إن "نسبة الاقتراع بلغت 50 في المئة بحلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بتراجع 8 نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في العام 2018".

وكان التراجع ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي ساهمت بشكل كبير في انتصار حركة "5 نجوم" الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.

وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقالت جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، في تدوينة لها على تويتر متوجهة الى انصارها "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ"، وأضافت "في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (...) انتهى العيد. ستبدأ ايطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".

بدوره، قال رئيس حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت "ألعب لأفوز، لا لإشارك"، مؤكدا أن حزبه سيكون "على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث"، وأضاف "أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي".