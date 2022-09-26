بلجيكا: اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في محاولتهم اختطاف وزير العدل

العثور على سلاح رشاش داخل سيارة تم رصدها قرب منزل الوزير في ضاحية كورتريه (شمال غرب البلاد)

ذكر مصدر قضائي بلجيكي، أمس الأحد، بأن مشتبها به رابعا أوقف في هولندا في إطار التحقيق في شأن"تهديد" تعرض له وزير العدل البلجيكي فنسان فان كيكنبورن مصدره أوساط الجريمة المنظمة، وأكد المصدر العثور على سلاح رشاش داخل سيارة تم رصدها قرب منزل الوزير في ضاحية كورتريه (شمال غرب البلاد)

وكانت النيابة الفيدرالية البلجيكية، قد أعلنت، السبت المنصرم، أن وزير العدل وضع تحت مراقبة مشددة للشرطة في موازاة توقيف ثلاثة مشتبه بهم في هولندا، ومن جهتها أوضحت النيابة الهولندية أنهم ثلاثة رجال (20 و29 و48 عاماً) يحملون الجنسية الهولندية.

ومن جهته علق وزير العدل البلجيكي وهو أيضا رئيس بلدية كورتريجك، السبت المنصرم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عزمه على مواصلة مكافحة "الجريمة المنظمة، لن نستسلم أبداً للعنف"، واتهم فان كيكنبورن، "عصابات المخدرات بالتخطيط لهذا الفعل" وقال إنه تلقى اتصالا هاتفيا الخميس المنصرم حذروه فيه من أنهم يخططون لخطفه.

وفي السياق ندد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو بما اعتبره "تهديدا مرفوضا، ولن ندع أحداً يرهبنا"

وتحدثت إذاعة وقناة «في آر تي» الناطقة بالهولندية عن محاولة خطف من جانب عصابات مخدرات، لكن أي مصدر قضائي لم يؤكد هذه المعلومة. وذكرت صحيفة «فلامند هيت لاتستي نيوز» الفلمنكية، أنه تم العثور على أسلحة نارية بينها بنادق كلاشنيكوف وزجاجات ملئت بالوقود داخل السيارة التي رصدت قرب منزل الوزير، علماً بأنها تحمل لوحة هولندية.

وأعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية السبت أنها «أبلغت خلال الأسبوع الفائت بتهديد محتمل» يطال وزير العدل.وأضافت أن تحقيقاً عهد به إلى قاضي تحقيق «لفت سريعاً إلى وجوب التعامل بجدية مع هذا التهديد».