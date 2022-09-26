الإدارة الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة في إيطاليا

الإدارة الأمريكية تتوقع فور تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة العمل معها على الأهداف المشتركة بيننا: دعم أوكرانيا

عقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على نتائج الانتخابات في إيطاليا اليوم بالقول إن إيطاليا حليف حيوي وله تقديره". وأضاف بلينكن على تويتر "الإدارة الأمريكية تتوقع فور تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة العمل معها على الأهداف المشتركة بيننا: دعم أوكرانيا، احترام حقوق الإنسان ومستقبل اقتصادي مستقر".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إن فرنسا تحترم نتائج الانتخابات في إيطاليا، حسب ما جاء في رويترز. ووفقًا لفرز الأصوات فإنه من المتوقع قيام حكومة يمينية متشددة في إيطاليا لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف ماكرون "كجيران وأصدقاء، علينا مواصلة العمل معاً. سوف نتمكن داخل أوروبا من التغلبعلى التحديات التي تواجهنا".

أما جورجيا ميلوني رئيسة حزب أخوة إيطاليا التي فازت في الانتخابات فقد صرحت بان الناخبين منحوها بشكل واضح الشرعية لتشكيل الحكومة القادمة. ودعت إلى الوحدة في صفوف الشعب من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة.

ومن جانبهم أبدى المستثمرون الإثنين مشاعر ممزوجة بين القلق والحذر حيال فوز جورجيا ميلوني، زعيمة حركة من الفاشيين الجدد، في الانتخابات التشريعية في إيطاليا، بالنسبة لقدرتها على خلافة ماريو دراغي.

وإن كانت بورصة ميلانو سجلت ارتفاعا قدره 1,41% قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ) محققة أفضل أداء بين البورصات الأوروبية، فإن نسبة الفائدة على قروض إيطاليا لعشر سنوات ارتفعت إلى 4,52%، أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013.

غير أن نيكولا نوبايل من مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس" أوضح لوكالة فرانس برس أن "هذه الزيادة في الفارق السعري معتدلة. الأسواق تلزم نوعا من الترقّب، تريد أن تعرف ما تنوي جورجيا ميلوني القيام به قبل إبداء ردّ فعل".

وحذر بأن "المستثمرين ينطلقون من مبدأ أنها ستبقي على الوضع القائم ولن تثير الكثير من البلبلة في ما يتعلق بسياستها المالية. لكن إذا تخطت الحدود على الصعيد الضريبي، فسوف يردّون بقوة"