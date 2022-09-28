الجالية اليهودية في إيطاليا ليست قلقة بشأن رئيسة الوزراء الجديدة من اليمين المتطرف

الرئيس السابق للجالية اليهودية في روما:"بعد الانتخابات، مشكلتنا ليست الحكومة الجديدة بل المعارضة الجديدة".

على الرغم من الانتماء السياسي لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، قال قادة الجالية اليهودية في إيطاليا إن انتخاب جيورجيا ميلوني على رأس الحكومة الإيطالية "أقل دراماتيكية بكثير مما تظهره وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية".

وقال أعضاء الجالية اليهودية أنه لا توجد مقارنة محتملة مع مارين لوبان في فرنسا، حيث كانت الأحزاب اليمينية في الحكومة في الماضي. وأوضحوا أيضًا أن "جيورجيا ميلوني تتمتع بعلاقات جيدة مع الجالية اليهودية وكانت إيجابية جدًا تجاه إسرائيل"

وأكدوا على أنه "يمكن أن تكون المشكلة الحقيقية مع أعضاء حزبها الذين تم تحديدهم على أنهم فاشيين" حيث قبل بضع سنوا، احتفل عدد من أعضاء الحزب ببينيتو موسوليني بتذكارات فاشية ونازية في مقرهم الإقليمي.

وكانت جيورجيا ميلوني، قد دعمت إسرائيل خلال إطلاق صواريخ حماس الأخيرة من غزة إلى إسرائيل، كوزيرة للشباب قبل عقد من الزمان، زارت الجالية اليهودية وحافظت على علاقات إيجابية معها.ودعمت المرشحة اليهودية لمجلس الشيوخ إستر ميلي ، وهي عضو في حزبها.

ومن جهته قال الرئيس السابق للجالية اليهودية في روما والممثل الحالي للرابطة اليهودية الأوروبية في إيطاليا، ريكاردو باسيفيكي، "بعد الانتخابات، مشكلتنا ليست الحكومة الجديدة بل المعارضة الجديدة". وأضاف: "لقد أظهرت دائمًا دعمها للولايات المتحدة وشعب أوكرانيا. وهذا أمر مهم لأنني أخشى أننا نواجه أزمة طاقة أوروبية ونحتاج إلى زعيم مسؤول لقيادة هذا النوع من الوضع".

جدير بالذكر أن جيورجيا ميلوني هي أول امرأة تنتخب رئيسة لوزراء إيطاليا، وهي أيضًا رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا) اليميني المتطرف.