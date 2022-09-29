رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق

رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض وفق الاشتباه لعمليات تخريب مقصودة

أفاد خفر السواحل السويدي لوكالة فرانس برس عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض وفق الاشتباه لعمليات تخريب مقصودة، في بحر البلطيق.

وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي" مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا "على مقربة من بعضهما". وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.

كان معهد رصد الزلازل السويدي قد أفاد أنه تم الثلاثاء تسجيل انفجارات قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس. وأضاف أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار"، موضحًا أن الانفجار الأول رُصد في الساعة 00,03 ت غ والثاني في الساعة 5,04 ت غ مساء الإثنين.