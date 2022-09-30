توقف الإمام المغربي إكويوسن الفار من فرنسا في بلجيكا

قررت فرنسا ترحيل بسبب "خطب تدعو إلى الكراهية وتنطوي على معاداة اليهود والمثليين"

أعلن وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن بالقرب من مونس البلجيكية، والذي كان موضوع مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها العدالة الفرنسية، وتابع "أستطيع أن أؤكد لكم أن الشرطة اعتقلته اليوم".

وكان الإمام المغربي حسن إكويوسن قد تمكن من الفرار أواخر شهر أغسطس/آب المنصرم بعدما قررت فرنسا ترحيله إلى المغرب بسبب تصريحات اعتبرت مخالفة لقيم الجمهورية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اتجهت في 30 أغسطس/آب المنصرم إلى منزل إيكويوسن للبدء بتنفيذ الحكم القضائي بحقه، بعد أن وافق مجلس الدولة (أعلى هيئة قضاء إداري) على ترحيل الإمام بناء على قرار وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت قرارا ينص على ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويوسن بسبب "خطب تدعو إلى الكراهية وتنطوي على معاداة اليهود والمثليين".

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان،قد أعلن يوم 30أغسطس/آب المنصرم، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن على خلفية إدلائه بتصريحات معادية “للسامية ومتعارضة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”.

ووصف جيرالد دارمانان، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على “تويتر”، أن "قرار مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية، يشكل ”انتصار كبير للجمهورية”، مردفا أن " الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية"، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.