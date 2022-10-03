وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد أن "أزمة المهاجرين غير الشرعيين "خرجت عن السيطرة

تابعت الوزيرة أن المشكلة تصاعدت "لأسباب مختلفة"، بما في ذلك قانون العبودية الحديثة

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، سويلا برافرمان، أمس الأحد، أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين "خرجت عن السيطرة"، بحيث وصل أكثر من 30 ألفا إلى شواطئ المملكة خلال العام الجاري، أي 10 أضعاف العدد الإجمالي في 2018.

وقالت سويلا برافرمان، إنها "ستقوم باتخاذ إجراءات دراماتيكية، وبتغيير القوانين المثيرة للجدل، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من ممارسة هذا النظام"، وأضافت في تصريحات لصحيفة "The Sun" البريطانية ، عشية مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام، "هناك أزمة مستمرة لفترة طويلة جدا. كانت هناك محاولات كبيرة لإيقاف المشكلة، وأشعر أننا الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى اتخاذ إجراء دراماتيكي"، حسب موقع إر تي بالعربي.

وتابعت الوزيرة أن المشكلة تصاعدت "لأسباب مختلفة"، بما في ذلك قانون العبودية الحديثة، الذي قدمته تيريزا ماي (رئيسة الوزراء السابقة) لوقف استغلال الذين يتعرضون لسوء المعاملة، مؤكدة أن "ما حدث هو أن أهداف وهيكل هذا التشريع قد تم تشويههما بالكامل. ما نراه الآن هو أن غالبية الأشخاص الذين يأتون إلى هنا من ألبانيا، حوالي 80 في المائة، من الأشخاص الذين يأتون على متن قوارب صغيرة، ويزعمون أنهم ضحايا العبودية الحديثة".

وأردفت الوزيرة أن٬ "هذا بغض النظر عن حقيقة أنهم ربما دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل امتياز كونهم ما يسمى بالعبد الحديث"، وأشارت إلى أن "هذا أيضا بغض النظر عن حقيقة أنهم سوف يسعون بنشاط إلى القدوم إلى المملكة المتحدة من خلال طريقة غير قانونية وغير مشروعة وخطيرة".

وحذرت سويلا برافرمان، من أن "المتحرشين الأجانب والقتلة وغيرهم من المجرمين المدانين يسيئون استخدام القانون لمنع ترحيلهم"، وقالت: "لسوء الحظ، إنه حقا مستوى منخفض يتعين عليك تجاوزه حتى يتم اعتباره ضحية للعبودية الحديثة، وهذا ما يفسد النظام في الوقت الحالي".