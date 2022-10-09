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الرئيس الإيطالي يشارك بمراسم إحياء ذكرى مرور 40 عاما على الهجوم الدامي على كنيس روما الكبير

i24news

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الرئيس الإيطالي يشارك بمراسم إحياء ذكرى مرور 40 عاما على الهجوم الدامي على الكنيس في روما 9/10/2022
Embassy of Israel in Italyالرئيس الإيطالي يشارك بمراسم إحياء ذكرى مرور 40 عاما على الهجوم الدامي على الكنيس في روما 9/10/2022

وتم خلال الحدث مراسم إدخال التوراة بحضور الرئيس الايطالي والسفير الاسرائيلي في ايطاليا

أقامت الجالية اليهودية في روما اليوم الأحد بحضور الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا والسفير الإسرائيلي الجديد لدى ايطاليا آلون بار، مراسم لإدخال كتاب التوراة بمناسبة مرور 40 عاما على الهجوم الدامي على كنيس روما الكبير عام 1982، والذي ادى الى مقتل الطفل ابن العامين ستيفانو غاجي تاتشي واصابة عشرات المصلين. 

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وقامت مجموعة من خمسة مسلحين فلسطينيين بإطلاق النار والقاء القنابل اليدوية تجاه المصلين اليهود لدى خروجهم من صلاة عيد العرش. وشارك في المراسم اليوم أبناء عائلة الضحية الطفل تاتشي، والجرحى في الهجوم بالاضافة الى ممثلين كثر من الجالية اليهودية، رئيس اقليم لاشيو زينجرطي، رئيس بلدية روما جولطيري وآخرين. 

من جانبها شددت رئيسة الجالية اليهودية في روما روت دورجلو خلال كلمتها في الحدث بأن "معاداة السامية اليوم يتم التعبير عنها من خلال الكراهية لدولة إسرائيل". 

وقال السفير بار :"40 عاما مر منذ العملية في روما، ولا زلنا نشعر بالجروح التي تسببها الهجوم الذي أوجع نسيج حياة الجالية اليهودية في ايطاليا. تواجد الرئيس ماتاريلا في الحدث اليوم يكتسب صلاحية، بسبب ارتباط الحدث ايضا في أيامنا هذه". 

 

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