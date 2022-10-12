قصر باكينغهام : "إقامة حفل تنصيب تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا في أيار/مايو من العام المقبل"

“التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية"

أكد قصر باكنغهام، أمس الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في 6 من أيار/مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم “تتطلع إلى المستقبل”.

وبحسب بيان لقصر باكنغهام أكد فيه أن “التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية”.

وسيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، وذلك بعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما،

ومن المتوقع أن يحافظ الاحتفال على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ 1000 عام مع إدخال عناصر حديثة، رغم أن البلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة

يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال، وخلال مراسم التتويج سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية التي يرأسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاما)”بالزيت ومباركته”.

وكان مجلس الجلوس على العرش، قد أعلن في 10 سبتمبر/أيلول، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية ومع دخول البلاد فترة حداد وطني.