English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • قصر باكينغهام : "إقامة حفل تنصيب تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا في أيار/مايو من العام المقبل"

قصر باكينغهام : "إقامة حفل تنصيب تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا في أيار/مايو من العام المقبل"

i24NEWS - AFP

دقيقة 3
يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث خطابه إلى الأمة والكومنولث من قصر باكنغهام ، لندن ، الجمعة 9 سبتمبر 2022 ، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.
(Yui Mok/Pool Photo via AP)يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث خطابه إلى الأمة والكومنولث من قصر باكنغهام ، لندن ، الجمعة 9 سبتمبر 2022 ، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.

“التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية"

أكد قصر باكنغهام، أمس الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في 6 من أيار/مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم “تتطلع إلى المستقبل”.

Video poster

وبحسب بيان لقصر باكنغهام أكد فيه أن “التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية”.

وسيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، وذلك بعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما،

ومن المتوقع أن يحافظ الاحتفال على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ 1000 عام مع إدخال عناصر حديثة،  رغم أن البلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة

يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال، وخلال مراسم التتويج سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية التي يرأسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاما)”بالزيت ومباركته”.

وكان مجلس الجلوس على العرش، قد أعلن في 10 سبتمبر/أيلول، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية ومع دخول البلاد فترة حداد وطني.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق