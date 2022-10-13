الكرملين: أوروبا ستضطر لشراء الغاز الروسي وتركيا هي الشريك الوحيد الموثوق به

الكرملين: بوتين لم يبحث مع أردوغان الصراع في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي، و"السيل التركي" هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا.

وأمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"،بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين بأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.

وجاء التصريح خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، بجمهورية كازاخستان. ولفت إلى أنه تم إجراء مشاورات أمس الأربعاء، مع وزير الطاقة التركي وإدارة شركتي "بوتاس" التركية و"غازبروم" الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك" نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يبحثا سبل حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع ثنائي يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “لم يتم بحث موضوع تسوية (الصراع) بين روسيا وأوكرانيا”.