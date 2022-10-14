لندن: نشطاء البيئة يرمون الحساء على لوحة "عباد الشمس" لفان غوخ تقدر قيمتها بأكثر من 84 مليون دولار

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على المرأتين بتهمتي الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات

ألقى نشطاء بيئيون حساء الطماطم على لوحة "عباد الشمس" لفنسنت فان غوخ المعروضة في المتحف الوطني بلندن، اليوم الجمعة، ما تسبب في إحداث تلفيات طفيفة في إطار اللوحة التي تقدر قيمتها بأكثر من 84 مليون دولار،

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجماعة، التي كانت تنظم مظاهرات خلال الأسبوعين المنصرمين في العاصمة البريطانية، امرأتين تلقيان بعلبتين من حساء الطماطم من شركة هاينز على اللوحة، وهي واحدة من خمس لوحات لعباد الشمس رسمها فان غوخ معروضة في المتاحف والمعارض حول العالم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المرأتين بتهمتي الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات.وأضافت الشرطة في بيان عبر تويتر “حررت قوات الشرطة المتخصصة المرأتين من الغراء وهما الآن رهن الاحتجاز في أحد أقسام شرطة لندن المركزية”.

وأكدت الشرطة، في وقت سابق على أنها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة ذات الصلة بالمظاهرات من جانب الجماعات البيئية.

وقال المتحف الوطني في بيان، “حدثت تلفيات طفيفة في إطار اللوحة ولكن اللوحة لم تتضرر”وتابع إنه يعرض إحدى أهم مجموعات اللوحات في العالم، إن لوحة “عباد الشمس“، التي يعود تاريخها إلى عام 1888، كانت إحدى أشهر لوحاته.

وأضاف المعرض عبر موقعه الإلكتروني “إنها اللوحة الأكثر استخداما على البطاقات والملصقات والأكواب والمناشف والقرطاسية. كما أنها كانت أكثر لوحة يفتخر فان جوخ بها”.

وهذه هي آخر مظاهرات نشطاء الجماعة وتأتي بعد أيام من إغلاقهم الطرق المحيطة بالبرلمان والوزارات الحكومية للمطالبة بأن توقف بريطانيا جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة.