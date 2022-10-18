الإمارات تستدعي القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي على خلفية تصريحات بوريل "العنصرية"

نفى بوريل أن تكون رسالته عنصرية أو استعمارية بل تهدف إلى رفض فكرة "حصن أوروبا" وتشجيع الطلاب على الانخراط

استدعت أبو ظبي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم تفسير مكتوب حول تصريحات "عنصرية" أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل أسبوع، وصف خلالها أوروبا بانها حديقة معرضة للغزو من قبل بقية العالم الذي وصفه بالغابة، وفق النشر في فرانس 24.

ورفعت الإمارات استنكارها القاطع لتلك التصريحات التي اعتبرتها "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية وتساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي".

وكان بوريل قد أدلى بتصريحاته المثيرة للجدل خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج ببلجيكا الأسبوع الفائت، وتناقلها مستخدمو وسائل التواصل على نطاق واسع توثق أقوال بوريل " يجب أن يعتني البستانيون بالحديقة، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة جميلة محاطة بجدران عالية لمنع الغابة من الدخول لن تكون حلا. لأن الغابة لديها قدرة كبيرة على النمو ولن يكون الجدار عاليا بما يكفي أبدا".

وتابع: "يجب أن يذهب البستانيون إلى الغابة. يجب أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطا مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف تغزونا".

لكن بوريل نفى بالمطلق الإثنين، أن تكون رسالته عنصرية أو استعمارية، على ما ذكرت وكالة "إي إف إي" للأنباء. وقال إن التصريحات تهدف إلى رفض فكرة "حصن أوروبا" وتشجيع الطلاب على الانخراط مع العالم.

بلا شك، تأتي أقوال بوريل على خلفية تواتر إقدام المهاجرين على ركوب البحر بقوارب الموت باتجاه شواطئ أوروبا على أمل تحسين حياتهم، غير آبهين بالموت المحدق بهم، في لج البحر المتوسط.