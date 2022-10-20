بعد استقالة ليز تراس: بوريس جونسون سيترشح لرئاسة المحافظين وينافس على رئاسة الحكومة

يعتقد جونسون الذي حلت محله تراس , أن ترشيحه يصب في "المصلحة الوطنية"

سيختار حزب المحافظين في بريطانيا العظمى الأسبوع المقبل الرجل الذي سيقود الحزب والحكومة - وهي مهمة يبدو النجاح فيها في الوقت الحالي شبه مستحيل.

وبعد فترة وجيزة من إعلان ليز تراس استقالتها من منصب رئيس الوزراء، ذكرت صحيفة "تايمز" اللندنية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل ليز تراس. ووفقًا لصحيفة التايمز، يعتقد جونسون الذي حلت محله تراس , أن ترشيحه يصب في "المصلحة الوطنية".

أصبح جونسون رئيسًا للوزراء في عام 2019 وأعلن استقالته في يوليو، بعد فترة طويلة طالب فيها نواب محافظون بذلك. بعد شهرين تم استبداله بتراس.

أصر جونسون في البداية على أنه لن يستسلم ويستقيل، ولكن في النهاية مع تزايد الضغط اضطر إلى ترك داونينج 10 في حالة من العار.في خطاب التقاعد الذي ألقاه جونسون، ألمح إلى أنه قد يعود إلى النظام السياسي. قد تكون عودة السياسي البالغ من العمر 58 عامًا أقرب مما كان متوقعًا.

وأكد العديد من الحلفاء أن جونسون يمكن أن يكون مرشحًا للوحدة يمكنه تحقيق الاستقرار في البلاد ، على الرغم من حقيقة أنه استقال منذ بضعة أشهر فقط بعد أن اجتمعت سلسلة من الفضائح ، مما جعل موقفه لا يمكن الدفاع عنه".