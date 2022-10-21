البرلمان الألماني يوافق على تمويل بقيمة 200 مليار يورو لمعالجة أزمة الطاقة

تمويل بقيمة 200 مليار يورو لمعالجة أزمة الطاقة بهدف حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

صادق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على تمويل لانقاذ الحكومة بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمعالجة أزمة الطاقة بهدف حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.وكان البرلمان الألماني قد صوت في وقت سابق على تعليق ما يسمى "مكابح الديون" في البلاد.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أمر، الإثنين المنصرم، بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد حتى شهر أبريل/نيسان المقبل، لتجنيب البلاد أزمة نقص طاقة هذا الشتاء.

وطلب شولتز، في بيان، من وزارات الاقتصاد والبيئة والمالية إنشاء الأساس القانوني لاستمرار المحطات النووية قيد التشغيل، مضيفاً أنه سيتم «تشغيل محطات إيزار 2، ونيكارويستهايم 2، وإيمسلاند، إلى ما بعد الموعد المحدد في 31 ديسمبر، لتصبح حتى 15 أبريل 2023».

ويعد هذا من أبرز تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا التي خططت سابقاً للتخلص من الطاقة النووية بحلول نهاية 2022، لكن أزمة نقص إمدادات الطاقة بعد خفض الواردات من روسيا تسببت في الاتجاه لتمديد العمل بها.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادهم الاقتصادي على الصين إلى جانب مساعدة كييف ومعاقبة إيران لتورطها في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وذلك عندما يجتمعون اليوم الجمعة في بروكسل لليوم الثاني من المحادثات.

واجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، أمس الخميس، لبحث استجابة مشتركة لأزمة الطاقة الحادة التي اجتاحت التكتل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير /شباط المنصرم.