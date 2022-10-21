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فرنسا ألمانيا وبريطانيا يطالبون بتحقيق أممي حول استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع وزير الخارجية الإيراني ومديرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
(AP Photo/Olivier Matthys, Pool)اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع وزير الخارجية الإيراني ومديرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

نرحب بإجراء تحقيق من فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231

دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، لفتح تحقيق أممي في الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا، بزعم انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. 

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وأضاف البيان: "نرحب بإجراء تحقيق من فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، ونحن على استعداد لدعم عمل الأمانة العامة في إجراء تحقيقها الفني والمحايد.

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