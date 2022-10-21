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إيطاليا: تعيين رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء لتشكيل الحكومة

AFP

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La présidente du parti italien Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, à côté de l'ancien Premier ministre et leader du parti Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi à Rome, le 21 octobre 2022.
ETTORE FERRARI / ANSA / AFPLa présidente du parti italien Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, à côté de l'ancien Premier ministre et leader du parti Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi à Rome, le 21 octobre 2022.

ستصبح جورجيا ملوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيكاليا وستقدم بعد ظهر الجمعة تشكيلة حكومتها

 أعلن الأمين العام للرئاسة الإيطاليا، اليوم الجمعة، أن الرئيس سيرجو ماتاريلا كلف رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) للفاشيين الجدد جورجيا ميلوني والتي فازت في الانتخابات التشريعية، بشكيل الحكومة الجديدة.

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وقبلت ميلوني (45 عاما) بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد. وستقدم بعد ظهر الجمعة تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت.

وكانت بائعة الخضار رئيسة حزب"إخوةو إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) جيورجيا ميلوني التي حل حزبها أولا أنها ستقود الحكومة المقبلة، بعدما اعترف الحزب الديمقراطي الإيطالي، صباح الاثنين، بهزيمته في الانتخابات العامة وقال إنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان.

وقالت جيوجيا التي تعود جذور حزبها الى الفاشية الجديدة إن "الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا"، واعدة "بأننا سنحكم لجميع" الإيطاليين.

وأظهرت النتائج المؤقتة فوز تحالف يميني بزعامة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تقوده جورجيا ميلوني بنحو 43 في المئة من الأصوات وأنه في طريقه للحصول على أغلبية واضحة في البرلمان.

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