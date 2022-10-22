ميلوني تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء ايطاليا

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده ل"التعاون" مع حكومة ميلوني اليمينية المتطرّفة

أدت جورجيا ميلوني، السبت، اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا لتكون أول يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأدت ميلوني (45 عاما) اليمين أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في مبنى القصر الرئاسي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.

وتعهدت ميلوني بأن تكون مخلصة للجمهورية الإيطالية وأن تعمل "من أجل مصالح الأمة حصرا". ووقعت ميلوني على التعهد ووقع عليه أيضًا الرئيس ماتاريلا، الذي يعمل، بصفته رئيسًا للدولة، كضامن للدستور الذي تمت صياغته في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب مباشرة، والتي شهدت زوال الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده "للتعاون" مع حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني المشكّكة بجدوى الاتحاد الأوروبي، بعدما أدّت اليمين الدستورية السبت استعداداً لتسلّم مهامها الأحد.

AP Photo/Alessandra Tarantino زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا ، جيورجيا ميلوني ، يصوت في مركز اقتراع في روما ، 25 سبتمبر ، 2022.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت على تويتر "نهنئ جورجيا ميلوني بتعيينها رئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب". وأضافت "أتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات التي يجب أن نواجهها معا".

واعربت عن سرورها على تويتر بأنها أجرت "مكالمة أولى جيدة" مع المسؤولة الإيطالية مضيفة "سنعمل معًا لمواجهة التحديات الصعبة حاليا من أوكرانيا إلى مسألة الطاقة". وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "فلنعمل معًا لمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".