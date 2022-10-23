وزير المال البريطاني السابق يؤكد أن بلاده تواجه "أزمة عميقة" ويعلن ترشحه لرئاسة الوزراء

أعلن ريشي سوناك، "عزمه إصلاح الاقتصاد وتوحيد الحزب وتقديم المساعدة للبلاد"،

أكد وزير المال البريطاني السابق، المحافظ ريشي سوناك، اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

وقال ريشي سوناك، في تغريدة "إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة (...) أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

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ووفق تعبير، أعلن ريشي سوناك، "عزمه إصلاح الاقتصاد وتوحيد الحزب وتقديم المساعدة للبلاد"، وأضاف قائلا "لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل"، حسب موقع العربية.

ويأتي هذا القرار، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الخميس الماضي، استقالتها من منصبها، بعد 45 يومًا من توليها المنصب، وهي أقصر مدة لأي رئيس وزراء بريطاني، مؤكدة انتخاب خلف لها بحلول الأسبوع القادم، وقالت"لا تستطيع الوفاء بالتزاماتي في ظل الظروف الحالية".

بدورها ذكرت صحيفة "تايمز" اللندنية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل ليز تراس.