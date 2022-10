وزير المال البريطاني السابق يؤكد أن بلاده تواجه "أزمة عميقة" ويعلن ترشحه لرئاسة الوزراء

أكد وزير المال البريطاني السابق، المحافظ ريشي سوناك، اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

وقال ريشي سوناك، في تغريدة "إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة (...) أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".