بوريس جونسون لن يترشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

قال إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين رغم اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأحد، إنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من العدد الكبير من المؤيدين الذين يحضونه على خوض السباق للمنصب الأول في بريطانيا.

وقال في بيان إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب الى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة.

وأفيد أن وزير المال البريطاني السابق، المحافظ ريشي سوناك، أكد اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

ويأتي القرار، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الخميس الماضي، استقالتها من منصبها، بعد 45 يومًا من توليها المنصب، وهي أقصر مدة لأي رئيس وزراء بريطاني، مؤكدة انتخاب خلف لها بحلول الأسبوع القادم، وقالت "لا أستطيع الوفاء بالتزاماتي في ظل الظروف الحالية".