برطانيا: ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء بعد انسحاب بيني موردونت

مع حصول الحزب على أغلبية في مجلس العموم، أصبح سوناك (من أصل هندي وأول رئيس وزراء غير أبيض)رئيسا للوزراء

سيصبح ريشي سوناك (42 عاما) رئيسا لوزراء بريطانياوزعيما لحزب المحافظين بعدما فشلت منافسته بيني موردونت عن الترشح في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

ومع حصول الحزب على أغلبية في مجلس العموم ، أصبح سوناك (من أصل هندي وأول رئيس وزراء غير أبيض) رئيسا لوزراء بريطانيا، مع تحدي معالجة أزمة اجتماعية عميقة ومحاولة توحيد الأغلبية التي يعتبرها البعض غير قابلة للإدارة بعد 12 عامًا في السلطة. ومن المقرر أن يتحدث الساعة 2:30 بعد الظهر (1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

وقالت موردنت في بيان "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم".وأضافت "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد"

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت تقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر الأحد تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت.