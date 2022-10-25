بريطانيا: الملك تشالز الثالث يعيّن ريشي سوناك رئيسا للحكومة ويتعهد "بالبدء فورا بإصلاح أخطاء تراس"

أصبح سوناك أول رئيس وزراء يعينه الملك تشارلز الثالث منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية

عيّن ملك بريطانيا تشالز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وقال سوناك في أول تصريح له:"أتعهد بالبدء فوراً بإصلاح أخطاء تراس، مشيرا إلى أنه"أبلغت الملك قبولي التكليف برئاسة الحكومة، سأعمل على توحيد بلدنا بالأفعال لا بالكلام"

وأكد سوناك على أنه سيفي"بوعودي وسأسعى إلى الدفاع عن حدودنا وتعزيز الاقتصاد والترفع عن الاعتبارات السياسية"مشددا على أنه سيواجه "الأزمة الاقتصادية العميقة بتعاطف، وسيقود حكومة تتسم بالنزاهة والمهنية والمساءلة".

وأصبح سوناك أول رئيس وزراء يعينه الملك تشارلز الثالث منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، التي عينت وأصبح سوناك أول رئيس وزراء يعينه الملك تشارلز الثالث منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، التي عينت في عهدها 15 رئيسا للحكومة

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10,07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاماً أول لقاء له مع الملكي وأصبح سوناك أول رئيس وزراء يعينه الملك تشارلز الثالث منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، التي عينت في قصر باكنغهام.

وكان ريشي سوناك (42 عاما) قد اصبح رئيسا لوزراء بريطانيا وزعيما لحزب المحافظين بعدما فشلت منافسته بيني موردونت عن الترشح في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

ومع حصول الحزب على أغلبية في مجلس العموم ، أصبح سوناك (من أصل هندي وأول رئيس وزراء غير أبيض) رئيسا لوزراء بريطانيا، مع تحدي معالجة أزمة اجتماعية عميقة ومحاولة توحيد الأغلبية التي يعتبرها البعض غير قابلة للإدارة بعد 12 عامًا في السلطة. ومن المقرر أن يتحدث الساعة 2:30 بعد الظهر (1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).