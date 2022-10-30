رجل يهاجم مركزا لقوات الحدود البريطانية بقنابل حارقة ثم يقتل نفسه

بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه

قال مصور من "رويترز" إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنجلترا ثم انتحر.

وأضاف المصور أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز "سيات". ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وتابع أنه بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه. ولم يصدر أي تعليق من الشرطة المحلية ووزارة الداخلية البريطانية على الأمر.

يذكر أن دوفر، هي بلدة ساحلية تقع في جنوب شرق إنجلترا، يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة وتطل على بحر الشمال وبحر المانش، ومدينة دوفر هي مقر مقاطعة كنت.