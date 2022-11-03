سنعلن تقريرنا المتعلق بنتائج العينات البيئية في أقرب وقت"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أنها لم تجد أي مؤشرات تدل على "أنشطة نووية غير معلنة" في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش أجرتها بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير "قنبلة قذرة".

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان إن "تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن لم تظهر ما يدل على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في هذه المواقع الثلاثة".

وأضاف "سنعلن تقريرنا المتعلق بنتائج العينات البيئية في أقرب وقت" في إشارة إلى العينات التي جمعها مفتشو الوكالة.

وجاءت عمليات التفتيش في كل من "معهد الأبحاث النووية" في كييف، و"المنشأة الشرقية للتعدين والمعالجة" في جوفتي كودي و"منشأة بيفيدني لتصنيع الآلات" في دنيبرو، عقب طلب خطي من أوكرانيا.

وقالت الوكالة في بيانها إنه "في الأيام القليلة الماضية، تمكن المفتشون من القيام بجميع الأنشطة التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خططت للقيام بها، وأتيح لها الوصول إلى المواقع دون عوائق".

واتهمت روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنابل قذرة ضد الجنود الروس، فيما تشتبه كييف في احتمال أن تقوم موسكو نفسها باستخدام قنبلة قذرة، ربما لتبرير استخدام اسلحة نووية تقليدية على وقع تعرض قواتها لانتكاسات.