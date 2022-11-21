إسرائيل قدمت معلومات إستخباراتية لبريطانيا أدت لاحباط هجوم في لندن

وكان هيئة استخباراتية اشارت الى محاولات ايرانية لاستهداف مواطنين بريطانيين

قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية الى وكالات الاستخبارات البريطانية بهدف احباط هجوم ايراني في العاصمة لندن.

وبحسب النشر في قناة "ايران انترناشيونال" اليوم تلقى صحفيون ايرانيون أو من أصل ايراني، مقيمون في بريطانيا تحذيرات بأن حياتهم بخطر.

وذكرت القناة التلفزيونية الايرانية في بيان رسمي من قبلها أن صحافيان من قبلهم حصلوا على تبليغ من جانب السلطات المحلية. والذي نقل المعلومات التي أدت الى إحباط الهجوم كان أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأعلن القسم الخامس في هيئة المخابرات العسكرية البريطانية الأسبوع الماضي بأن ايران حاولت اغتيال مواطنين بريطانيين ما لا يقل عن عشر مرات خلال العام الماضي.

وتجري في ايران خلال الأشهر الأخيره احتجاجات واسعة ضد النظام، وأشارت منظمات معارضة في البلاد بأن ما لايقل عن 419 مواطنا قتلوا واصيب 1,059 آخرين، في مظاهرات نظمت في 155 مدينة.