رئيس الوزراء الأرميني ينتقد التحالف العسكري بقيادة موسكو

نيكول باشينيان:"من المؤلم أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يمكنها احتواء العدوان الأذربيجاني"

انتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، حلفاءه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، (تحالف عسكري تقوده موسكوت يضم أرمينيا، روسيا البيضاء، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان)، لفشلهم في الدفاع عن يريفان من أذربيجان المجاورة، محذرا من الأضرار الكبيرة التي ستلحق بصورتها.

وأكد نيكول باشينيان على أنه "من المؤلم أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يمكنها احتواء العدوان الأذربيجاني" وتابع "أرمينيا تعرضت على مدى العامين الماضيين، وهي دولة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي للعدوان من جانب أذربيجان ثلاث مرات على الأقل، ومن المحزن أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تمنع أذربيجان من الأعمال العدوانية".

وأشار باشينيان، الذي سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحاضرين في القمة، في وقت لاحق، إلى أن القرار "يلحق هذا ضررا جسيما بصورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سواء في بلادنا أو في الخارج".

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد خاضتا معارك من أجل السيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ في حربين، آخرهما في عام 2020، حصدت أرواح أكثر من 6500 شخص من الجانبي، واستمرت الاشتباكات المتفرقة على الرغم من تواجد الجنود الروس، سواء في ناغورني كاراباخ أو على الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حدث في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم عندما قتل 286 مقاتلا.

ويرتبط الصراع بين باكو ويريفان بالنزاعات الإقليمية، لا سيما حول ناغورني قرة باغ، وهي منطقة جبلية يسكنها بشكل أساسي الأرمن والتي انفصلت عن أذربيجان في أوائل التسعينيات بمساعدة أرمينيا. تسببت الحرب الأولى بعد ذلك في مقتل أكثر من 30 ألف شخص.