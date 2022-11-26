وفاة وزير خارجية بيلاروسيا ماكي توفي بشكل مفاجئ عن 64 عاما

وفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين

ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، اليوم السبت، أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي عن 64 عاما. ونقلت الوكالة عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".

ووفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

وحضر ماكي الأسبوع الماضي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفياتية سابقة، في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا"، وفقا لرويترز.