السفارة الأمريكية في مدريد تتلقى طردا مفخخا مشابها للطرود التي تلقتها مؤسسات بإسبانيا

تلقّت السفارة الأمريكية في إسبانيا، اليوم الخميس، طردًا متفجرًا مشابهًا للطرود المتفجرة الأخرى التي أُرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا وأُعلن عنها الخميس؛ جاء هذا بحسب ما نقلت "رويترز" عن محطة تلفزيون "لا سيكستا" الإسبانية. ويرتفع بذلك عدد الطرود المفخخة التي أعلن عنها إلى ستة طرود.

وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الإسبانية عبر تويتر، تسلم مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رسالة مفخخة في 24 نوفمبر الماضي، تشبه التي أرسلت إلى سفارة أوكرانيا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي هجوم يعتبر الأول من نوعه، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة أمس الأربعاء، إثر انفجار داخل السفارة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح المصدر المسؤول في الشرطة الإسبانية في رسالة، أنّ "الشرطة الوطنية أبلغت بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد، وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة".