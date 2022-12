ألمانيا : تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان

أعلن مدعون فدراليون، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الألمانية نفذت عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.

وقال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

وذكر البيان أن المداهمات جرت في 11 ولاية فيدرالية ألمانية. تم تفتيش أكثر من 130 مبنى خلال التحقيق. تم القبض على المشتبه بهم في ولايات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورنغن وكذلك في النمسا وإيطاليا.