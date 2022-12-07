English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • ألمانيا : تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان

ألمانيا : تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان

AFP

دقيقة 2
ضباط الشرطة يقفون في حراسة أمام مبنى الرايخستاغ ، الذي يضم مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ، في برلين ، ألمانيا.
John MACDOUGALL / AFPضباط الشرطة يقفون في حراسة أمام مبنى الرايخستاغ ، الذي يضم مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ، في برلين ، ألمانيا.

ألمانيا : تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان

 أعلن مدعون فدراليون، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الألمانية نفذت عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.

Video poster

وقال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

وذكر البيان أن المداهمات جرت في 11 ولاية فيدرالية ألمانية. تم تفتيش أكثر من 130 مبنى خلال التحقيق. تم القبض على المشتبه بهم في ولايات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورنغن وكذلك في النمسا وإيطاليا.

https://twitter.com/i/web/status/1600396217736777729

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وأضاف البيان أنهم متهمون بالتحضير ، منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، "للقيام بأعمال تستند إلى أيديولوجيتهم".

 وقال مكتب المدعي العام إن هدف الجماعة هو "قلب نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بنظامهم"، وهو ما لم يستبعد "العنف ضد الدولة كوسيلة لتحقيق الهدف".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق