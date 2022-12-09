بلجيكا: توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وأربعة اشخاص على خلفية شبهات فساد

لم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، غير أن تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.

أوقفت النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، رفقة أربعة أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة، "للاستماع إليها" من الشرطة.في بروكسل في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلق بقطر، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضًا اشتراكي. والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية. لكن المصدر المطلع على مجريات القضية أكد لوكالة فرانس برس تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.

ويدور التحقيق الذي يقوده قاض في بروكسل حول تصرفات "دولة خليجية" يشتبه في أنها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي.

أما بالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص "لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية" داخل البرلمان الأوروبي.