ألمانيا: الشرطة تشن عملية في مدينة دريسدن للاشتباه باحتجاز رهائن

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن بيان للشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن الشرطة المحلية قامت بتنفيذ عملية في وسط مدينة دريسدن، بعد "الاشتباه باحتجاز رهائن".

وقالت الصحيفة، إن "رجلا مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا"، وأضافت أن "مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري"، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.

وأكد البيان أن "شرطة دريسدن تنفذ عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن"، مشيرة إلى أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".