لندن ترنو إلى تطوير شراكات جديدة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

سوناك: العصر الذهبي في العلاقة مع الصين قد انتهى لكن ستسعى الحكومة للتعامل مع المنافسين العالميين ببراغماتيّة

ترنو المملكة المتحدة إلى تطوير شراكات مع من هم أبعد من حلفائها التقليديين، لا سيما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفق بيان أصدره وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مساء السبت. ومن المقرر أن يلقي كليفرلي الإثنين خطابا يحث المملكة المتحدة على أن تنحو باتجاه إقامة علاقات أقوى مع بلدان يزداد نفوذها في تلك القارات الثلاث.

ويلقي كليفرلي خطابه الأول بعد أسبوعين على إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ "العصر الذهبي" في العلاقة مع الصين قد انتهى، لكن حكومته ستسعى للتعامل مع المنافسين العالميين "ببراغماتيّة قويّة".

ويقول وزير الخارجيّة الاثنين إنّه يتوجّب على المملكة المتّحدة أن تطوّر علاقاتها مع الدول ذات النفوذ المتزايد والتي ستُشكّل "مستقبل العالم" في مجالات متعدّدة، في وقتٍ تواصل البلاد البحث عن مكانتها الجديدة على الساحة الدوليّة منذ خروجها من الاتّحاد الأوروبّي.

ويضيف كليفرلي "في العقود المقبلة، ستكون هناك حصّة أكبر من الاقتصاد العالمي - وبالتالي من القوّة العالميّة - في أيدي دول في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينيّة".