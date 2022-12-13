الرئيس التشيكي يطلب نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يسعى الى تنفيذ هذه الخطوة خلال السنوات الاخيرة

طلب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أمس من رئيس الحكومة بيتر فيالا مصادقة الحكومة على نقل سفارة التشيك من تل أبيب الى القدس، وبحسب "واينت" فإن هذه الخطوة يطالب بها يمان قبل نهاية ولايته في شهر آذار/مارس 2023، وحتى أن زيمان عرض أن يزور هو وفيالا إسرائيل معا بمناسبة افتتاح السفارة في القدس.

في مقابلة مع إذاعة "جورنال" في البلاد، قال زيمان إنه يعتقد أن الحكومة التشيكية هذه المرة ستصادق على طلبه نقل السفارة، وذلك بعد معارضة رئيس الحكومة السابق لهذه الخطوة، والتي يسعى زمان على دفعها بالسنوات الأخيرة.

يحتاج نقل السفارة عملية اتخاذ قرار من الحكومة. بموجب التقديرات، تصريحات زيمان تستهدف ممارسة ضغوطات على الحكومة التشيكية لأنه يرى في عملية نقل السفارة موروث يريد أن يتركه خلفه. وكان رئيس الحكومة فيالا وقع بالماضي حين كان عضوا بالبرلمان عن المعارضة، على عريضة تطالب بنقل السفارة. مع ذلك فإن فيالا يواجه عددا من العوائق وهي: لا يوجد للخطوة دعم بالائتلاف، وارتباط براغ بالاتحاد الاوروبي، بكل ما يتعلق بالسياسة ضد روسيا، أزمة الطاقة ومواضيع إضافية- هذا يعني وجود صعوبات بتنفيذ العملية، والتي تتناقض مع الرأي السائد في الاتحاد.

وكان سلف فيالا، أندريه بابيش افتتح في آذار/مارس من العام الماضي مكتبا تابعا للسفارة التشيكية في القدس، لا يدور الحديث عن سفارة وانما عن مكتب للقنصل التشكيي يهتم بشؤون قنصلية، سياسية واقتصادية، كبعثة تابعة للسفارة التشيكية في تل أبيب.