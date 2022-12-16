زيلينسكي طلب من الفيفا أن يبث مقطع فيديو مصور له قبل افتتاح المباراة النهائية لكأس العام بين فرنسا والأرجنتين

ذكرت شبكة "سي ان ان" الأميركية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن يبث مقطع فيديو مصور له، يحتوي على "رسالة سلام"، قبل صافرة افتتاح المباراة النهائية لكأس العام الأحد الوشيك، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

ولم يُعرف حتى الآن، ما إذا كان قد نوى زيلينسكي، أن يكون المقطع مُسجّلا أم بالبث المباشر، ولكن الفيفا رفضت طلبه. وعبّر مسؤول أوكراني، عن خيبة أمله من قرار الفيفا. ورغم أن طلب زيلينسكي غير مسبوق، إلا أنه ليس مفاجئًا. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحدث الرجل عبر الفيديو، على كل منصة ممكنة تقريبًا.

وذلك في محاولة منه، لاستخدام الأحداث العالمية الكبرى والتقليدية، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء مُسلّطة، على الحرب في أوكرانيا. وظهر زيلينسكي بالفيديو في الأشهر الأخيرة، في سلسلة من الأحداث، بدءًا من قمة مجموعة العشرين، مروراً بحفل غرامي، وحتى مهرجان كان السينمائي.