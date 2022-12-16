مسؤول فرنسي متخصص في الهجرة: "منح بطاقة إقامة للأجانب أكبر غلطة في تاريخنا"

باتريك ستيفانيني:"في النص الذي وضعته الحكومة. ومن ناحية أخرى، نعلم أن جيرالد دارمانين يبحث عن طرق للعبور مع مجموعة الجمهوريين”.

قال مسؤول حكومي كبير ومتخصص في الهجرة بفرنسا باتريك ستيفانيني،اليوم الجمعة، على قناة CNEWS. إن "استحداث بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات لأجنبي قادم إلى فرنسا في عام 1981 كان خطأ بلا شك”وأضاف “على حد علمي، لا يظهر هذا الحكم، كما نتحدث، في النص الذي وضعته الحكومة. ومن ناحية أخرى، نعلم أن جيرالد دارمانين يبحث عن طرق للعبور مع مجموعة الجمهوريين”.

وشدد باتريك على أن "فرنسا ارتكبت خطأ بلا شك في عام 1981، عندما تولى فرانسوا ميتران السلطة. حيث تم اتخاذ قرار تقديم بطاقة إقامة، صالحة لمدة عشر سنوات. ومخصصة تلقائيًا لمجموعة كاملة من الأجانب الذين يستوفون عددًا معينًا من المعايير ، ولا سيما من وجهة نظر الهجرة العائلية” وتابع “ربما كان خطأ، ربما ارتكب بحسن نية، مع فكرة أنه سيسهل الاندماج. لكننا حرمنا من الناحية العملية من وسائل التحقق من قدرة الأجانب على بذل جهد للاندماج بمجرد وصولهم إلى الأراضي الفرنسية. وخلف فكرة الترخيص بالنقاط، هناك فكرة مفادها أن كل أجنبي يصل إلى فرنسا يجب أن يثبت أنه يريد الاندماج في بلدنا “

وكان القرار قد اتخذه جيرالد دارمانين بإخلاء مخيم للمهاجرين في باريس كان يأوي حوالي 800 لاجئ. وفي خضم نقاش حول مشروع قانون الهجرة قام به وزير الداخلية. وهكذا ، حسب قوله، "يرغب جيرالد دارمانين في أن يستلهم من عدد معين من المقترحات. التي طُرحت أثناء انتخابات رئاسة الجمهوريين. ولا سيما تلك الخاصة بالفائز العظيم إيريك سيوتي، الذي طرح فكرة تصريح إقامة على أساس النقاط"

وقال باتريك ستيفانيني، إنه تمت دعوتهم للرد على إمكانية إنشاء “تصريح إقامة مع نقاط للأجانب”. ووفقًا له، فإن جيرالد دارمانين “يبحث عن ممرات للتحقق من مشروعه.