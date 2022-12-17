تقرير: العثور على آثار للكوكايين بمقرَيْ وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين

قالت الصحيفة، إن "المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف"

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه تم العثور في مقرَيْ وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين على آثار للكوكايين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

قالت الصحيفة، إن "المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس بسباق رئاسة الوزراء"، مشيرة إلى أنه تم العثور على آثار للكوكايين مرتين في غرفة الألعاب، بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن"، حسب موقع العربية.

وأوضحت الصحيفة، أنه "أقيمت حفلات في تشيفنينغ يومي 19 و21 أغسطس/آب و2 و4 سبتمبر/أيلول"، وأردفت الصحيفة - نقلا عن مصادر عملت بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت أثناء قيادة بوريس جونسون - أنه "تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية".

وتباعت الصحيفة أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بنفيسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها"، فيما وصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنها "كاذبة" وقال المتحدث باسم جونسون إنه "فوجئ بالمزاعم".

وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن "الغارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".