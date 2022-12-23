مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية، ويؤمها بشكل خاص، أفراد المجتمع الكردي في باريس

لقي شخصان حتفهما، بعد أن أصيبا الجمعة، في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس، وفق النيابة، التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة، أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما"، يجري التحقق من هويته. وقال مصدر في الشرطة، إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي"، وله سوابق في محاولتي قتل. ووقع إطلاق النار في شارع دانغان، بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية، ويؤمها بشكل خاص، أفراد المجتمع الكردي.

وقالت النيابة العامة، "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال، والقتل العمد، والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي، إلى الدائرة الثانية، للشرطة القضائية". وذكر مصدر في الشرطة، أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة"، وهو "في الستين من عمره تقريبا"، موضحا، أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وأضاف، أن الرجل "اعتقل مع سلاحه، دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي". وأشار مراسلون، إلى أنه عند تقاطع شارعي دانغان ودوتوفيل، أحضرت نقالات بهدوء إلى المكان، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا.