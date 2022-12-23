فرنسا: متظاهرون أكراد يضرمون النيران ويرشقون أفراد الشرطة بالحجارة وسط باريس

أرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب التي وصلت إلى وسط العاصمة للسيطرة على الأحداث، كما أرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ

أضرم متظاهرون أكراد النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة ورشقوا عناصر الشرطة بالحجار، نشب عنه اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين، اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من وقوع اعتداء أودى بحياة 3 أكراد في وسط العاصمة الفرنسية.

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية، وأرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب التي وصلت إلى وسط العاصمة للسيطرة على الأحداث، كما أرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني، التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس، بحسب ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن اثنان من المحتجين أصيبا بجراح وحالتهما خطرة.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، لقي ثلاثة اشخاص حتفهم، بعد أن أصيبوا، اليوم الجمعة، في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس، قرب مركز ثقافي كردي، غير بعيد عن محطة قطار الشرق، واعتقلت الشرطة المشتبه به فورا، وهو رجل عمره 69 عاماـ وفق النيابة.

وأضافت النيابة، أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما"، يجري التحقق من هويته. وقال مصدر في الشرطة، إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي"، وله سوابق في محاولتي قتل. ووقع إطلاق النار في شارع دانغان، بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية، ويؤمها بشكل خاص، أفراد المجتمع الكردي.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة اليوم الجمعة على تويتر إن أكراد فرنسا استهدفهم هجوم "شنيع"، وأضاف أن "قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم".