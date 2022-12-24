إسرائيل أول دولة أجنبية تقيم مركزا كهذا في كييف!

السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا: هناك معنى خاص في أننا نفتتح مركز الصمود خلال عيد الأنوار اليهودي

افتتحت السفارة الإسرائيلية في كييف، مركزا لـ "دعم صمود الشعب الأوكراني"، في خطوة أولى من نوعها، تقيمها دولة أجنبية في أوكرانيا.

وسيسمح المركز المبني على شكل خيمة، للسكان، بتصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتدفئة في الشتاء البارد، وشحن هواتفهم المحمولة، وشرب القهوة الساخنة. وتم وضع مولد كهربائي، يسمح لـ 15 شخصًا بالبقاء هناك، في نفس الوقت. وإسرائيل، كما ذكر موقع "واينت" العبري، الدولة الأولى التي تنشئ مثل هذا المركز، أسوة بمراكز أنشأتها الحكومة الأوكرانية.

وقال سفير إسرائيل في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، الذي افتتح المركز، "هناك معنى خاص في أننا نفتتح مركز الصمود هذا، خلال عيد الأنوار اليهودي، وننور أوكرانيا بالمعنى الكامل للكلمة. سيساعد المركز سكان كييف، في التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي. هذا جزء من المساعدات الانسانية المكثفة، التي نقدمها لأوكرانيا، خلال الحرب".