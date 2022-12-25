النيابة الفرنسية: المشتبه به في هجوم باريس يقرّ أنه يكره الأجانب والمهاجرين

أوردت النيابة العامة في بيانها أن المنفذ أشار إلى رغبته في مهاجمة +جميع المهاجرين+، شرح أنه "هاجم ضحايا لا يعرفهم"

أكدت النيابة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي اعترف بقتل 3 أكراد الجمعة الماضي في باريس، كان ينوي في البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة عدد كبير من سكانها من أصول أجنبية، وذلك بدافع "كراهية مرضيّة".

وأوردت النيابة العامة في بيانها أن المشتبه به أشار إلى رغبته في مهاجمة +جميع المهاجرين+، شرح أنه "هاجم ضحايا لا يعرفهم"، موضحا أنه "غاضب من الأكراد لأنهم +أخذوا أسرى أثناء قتالهم ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بدلا من قتلهم".

وأضافت المشتبه به أنه "كان ينوي استخدام كل الذخيرة وقتل نفسه بالرصاصة الأخيرة"، ولكن انقضّ عليه عدة أشخاص في صالون حلاقة قريب قبل أن تقبض عليه الشرطة.

ومن جهتها، قالت المدعية العامة إن "العناصر الأولى التي تم الحصول عليها أثناء تفتيش منزل والديه حيث ضبط جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي، لم تثبت "أيّ صلة بفكر متطرف".

وأضافت أن المشتبه به ادعى أنه حصل على سلاحه قبل أربع سنوات من أحد أعضاء نادي الرماية الذي كان ينتمي إليه في ذلك الوقت، وقد توفي ذلك الشخص. وقد أخفى السلاح في منزل والديه وأكد أنه لم يستخدمه سابقا.

وكان متظاهرون أكراد قد أضرموا النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة ورشقوا عناصر الشرطة بالحجار، نشب عنه اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين، الجمعة الماضي، بعد ساعات قليلة من وقوع اعتداء أودى بحياة 3 أكراد في وسط العاصمة الفرنسية.

ولقي 3 اشخاص حتفهما، بعد أن أصيبوا، الجمعة، في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس، قرب مركز ثقافي كردي، غير بعيد عن محطة قطار الشرق.