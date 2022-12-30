الحاخام الأكبر السابق لروسيا يُصعّد اللهجة ضد بوتين!

بنحاس غولدشميت يدعو يهود روسيا إلى مغادرتها، قبل أن يتحوّلوا إلى "كبش فداء" للحرب في أوكرانيا

غادر الحاخام بنحاس غولدشميت، رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا روسيا، بعد أن مورست عليه ضغوط من قبل السلطات، للتعبير عن دعمه للحرب في أوكرانيا.

لكنه يصرّح الآن لصحيفة "الغارديان" البريطانية، بأنه "يجب على اليهود مغادرة روسيا، طالما كان بإمكانهم ذلك، قبل أن يتحولوا إلى 'كبش فداء' للحرب في أوكرانيا". وأضاف في اللقاء، الذي نشر اليوم (الجمعة): "عندما ننظر إلى الوراء في التاريخ الروسي، في كل مرة يتعرّض فيها النظام السياسي للخطر، نرى الحكومة تحاول توجيه غضب واستياء الجماهير، تجاه المجتمع اليهودي. لقد رأينا ذلك في عهد القيصر، ولكن أيضا في نهاية نظام ستالين".

وأضاف الحاخام غولدشميت "إننا نرى ارتفاعا بمعاداة السامية، في وقت تعود فيه روسيا، لكي تكون نوعا جديدا من الاتحاد السوفيتي، وخطوة واحدة من إعادة فرض الستار الحديدي. لهذا السبب"، يقول غولدشميت:" اعتقد ان أفضل خيار لليهود الروس، هو المغادرة". وبحسب احصائيات وزارة الهجرة الإسرائيلية، فإن النسبة الأكبر للمهاجرين اليهود إلى إسرائيل في العام 2022، هو من روسيا وأوكرانيا.