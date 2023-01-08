الموساد الإسرائيلي يقود لاعتقال ايراني خطط لهجوم كيميائي في المانيا

ويتم الآن فحص امكانية ان كان المستهدفين في العملية مواقع يهودية أو أهداف إسرائيلية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم عن اعتقالها مواطنا ايرانيا (32 عاما) للاشتباه بنيته تنفيذ هجوم كيميائي بدوافع إسلامية، وذكرت المجلة الألمانية "بيلد" أن الاعتقال نفذ بعد أن تلقت السلطات معلومات حول المؤامرة من وكالة استخباراتية من دولة أجنبية، حليفة لألمانيا. وذكر "واينت" أنه يمكن النشر أن المعلومات نقلها الموساد للألمان، وإن في إسرائيل يدرسون إن كانت النية الاعتداء على أهداف يهودية أو إسرائيلية في ألمانيا.

أعتقل المشتبه في مدينة كستروف-راوسل شمالي غربي دورتموند، عناصر الشرطة التي داهمت المنزل اعتقلت شقيقه أيضا. وبحسب الشرطة الألمانية المشتبه المركزي تمكن من إحضار المواد الكيميائية الخطيرة السيانيد والريسين بغرض تنفيذ الهجوم. إن مادة الرئيسين تكفي بعد ملامسة كمية قليلة منها للتسبب بوفاة الشخص بغضون 36 حتى 72 ساعة، وحتى اليوم لم يتم العثور على إدوية مضادة.

وشوهد عملاء يرتدون بذلات واقية صباح اليوم وهو يستخرجون أدلة من بيت المشتبه. وبموجب التقارير بحثوا عن مواد كيميائية سامة, وخلال عمليات البحث تم حظر الوصول الى المنطقة.

وتأتي المداهمة على خلفية اعتقال السلطات قبل شهر 25 عضوا في حركة اليمين المتطرف "مواطنو الرايخ" التي خططت لانقلاب عنيف وتعيين إمبراطورمن قبلهم، هنري الـ13.