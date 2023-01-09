اكتشاف كنز يهودي يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في موقع بناء في بولندا

تم اكتشاف حوالي 400 قطعة أخفاها أصحابها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية خلال أعمال ترميم في فناء في لودز بوسط بولندا

تم اكتشاف حوالي 400 قطعة أخفاها أصحابها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية خلال أعمال ترميم في فناء في لودز بوسط بولندا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد.

وبحسب المؤرخين، فإن هذه الأغراض التي دفنها أصحابها على ما يبدو على أمل استعادتها تشمل الأواني المقدسة والأشياء المستخدمة في الحياة اليومية. هذه الأطباق هي في الأساس أطباق فضية، وشمعدان (شمعدان ذو سبعة فروع) وحاويات زجاجية لمستحضرات التجميل، وفقًا للمكتب الإقليمي للحفاظ على الأشياء التاريخية.

وأفيد على لسان بعض الخبراء ذوي الصلة إنه سيتم تسليم هذه القطع إلى متحف الآثار بالمدينة.

تم اكتشاف المخبأ في كانون الأول/ ديسمبر وأضيئت شمعتان من شمعدان الحانوكا في 22 كانون الأول/ ديسمبر خلال عطلة حانوكا التي نظمتها الجالية اليهودية في المدينة. كان عنوان شارع 23 Polnoczna ، حيث تم العثور على الأشياء، خارج محيط جيتو لودز اليهودي، الذي أنشأه المحتلون النازيون في المدينة في فبراير 1940.

مر بها أكثر من 200000 يهودي من جميع أنحاء أوروبا حتى آب/أغسطس 1944. مات معظمهم في الجيتو أو في معسكرات الاعتقال.