English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • الشرطة الفرنسية : عدة جرحى بسلاح أبيض في محطة غار دو نور في باريس وتوقيف المهاجم

الشرطة الفرنسية : عدة جرحى بسلاح أبيض في محطة غار دو نور في باريس وتوقيف المهاجم

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
رسم توضيحي - لوحات المعلومات في Gare du Nord في باريس
BERTRAND GUAY / AFPرسم توضيحي - لوحات المعلومات في Gare du Nord في باريس

وقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا.

Video poster

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

https://twitter.com/i/web/status/1613071391460585473

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان، ويجرى إحصاء الجرحى راهنا.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق