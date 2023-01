الشرطة الفرنسية : عدة جرحى بسلاح أبيض في محطة غار دو نور في باريس وتوقيف المهاجم

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".