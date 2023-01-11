الشرطة الفرنسية : عدة جرحى بسلاح أبيض في محطة غار دو نور في باريس وتوقيف المهاجم

وقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

https://twitter.com/i/web/status/1613071391460585473 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان، ويجرى إحصاء الجرحى راهنا.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.