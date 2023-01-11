بريطانيا:العثور على يورانيوم من باكستان في مطار هيثرو

وجهة الشحنة ليست واضحة لكنها كانت مخصصة لشركة على صلات بايران بالمملكة المتحدة

فتحت الشرطة البريطانية التحقيقات بعد ضبطها رزمة تحتوي على يورانيوم في مطار هيثرو الشهر الماضي.

وبحسب التقرير في صحيفة "الصن" ، جاءت المواد النووية القاتلة -التي تستخدم لانتاج "قنابل قذرة" من مصدر في باكستان، وأرسلت عن طريق سلطنة عمان، حيث وصلت إلى هيثرو من مدينة مسقط في طائرة ركاب تابعة للطيران العماني في 29 كانون أول/ديسمبر، وبحسب "الصن" كانت الرزمة مخصصة لشركة على صلات بايران في بريطانيا.

وقال خبراء بأن اليورانيوم الذي ضبط غير مناسب لاستخدامه كسلاح، لكن يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية حرارية. وأعلنت الشرطة أنه لا يوجد تهديد على سلامة الجمهور، وان الرزمة عثر عليها في نفايات معدنية. بعد أن تعرفت أجهزة كشف خاصة على المادة تم تشغيل صفارات الإنذار في مطار هيثرو، وتم نقل الرزمة إلى منطقة بعيدة من قبل شركة "سيويسبورت".

وجهة الرزمة ليست واضحة، ولم يتم اعتقال أي أحد، وقالت الشرطة إن "قوات حرس الحدود تواصلوا مع رجال شرطة من قسم الحرب بالإرهاب في هيثرو بعد رصد كمية صغيرة جدا من المادة خلال فحص روتيني للطرود التي تدخل المملكة المتحدة".