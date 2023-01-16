أوقف كلا الصحفيين وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً، لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.هذه التسجيلات،

تنطلق في باريس،، اليوم الإثنين، محاكمة صحفيين اثنين للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو قبل 8 أعوام، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات عن المغرب، وأثناء التحقيق اعترف الصحفيان بقبولهما بعقد لـ”التخلي” عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية “تقلقهما”، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز، فيما يواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتعود القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، حيث كان الصحفي إريك لوران، والصحفية كاترين غراسييه، قد نشرا في العام 2012 كتاباً عن العاهل المغربي، وفي العام 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.

وكان الصحفيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً) قد اتهما بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.

وفي 23 يوليوز/تموز من عام 2015، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، و”فيه معلومات قد تكون محرجة للرباط، لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف، فوفق الصحفي، عرض ناصري عليه اتفاقا مالياً من أجل عدم نشر الكتاب”.

وكان محامي المغرب في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، قد أكد أن "العرض المالي طُرح من قبل الصحفي، الذي طالب بثلاثة ملايين يورو"

وعقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور، وعُقد اجتماع آخر في 21 أغسطس/آب 2015، بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة. وحصل لقاء ثالث، في 27 أغسطس/أب 2015، في فندق آخر، وبحضور الصحفية كاترين غراسييه، وحينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.

أوقف كلا الصحفيين وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً، لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.في ما اعتبر محامو الدفاع عن الصحفيَّين أن التسجيلات غير قانونية، وذلك في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق، ورفضت محكمة الاستئناف الطعن، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017. في حين قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن “المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية”.