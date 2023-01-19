نيوزيلندا: استقالة مفاجئة لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن

"أنا إنسان. فنحن نعطي كل ما في وسعنا ولأطول فترة ممكنة، ثم يحين الوقت. وبالنسبة لي، فقد حان الوقت"

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن استقالتها يوم الخميس، في إعلان مفاجئ قائلة إنها لا تملك "الطاقة الكافية" لمواصلة الحكم، بعد خمس سنوات ونصف في السلطة وتسعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية. وقالت السيدة أرديرن في اجتماع للحزب: "أنا إنسان. نعطي كل ما في وسعنا ولأطول فترة ممكنة، ثم يحين الوقت. وبالنسبة لي، فقد حان الوقت". وأضافت "ليس لدي ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى"، مشيرة إلى أنها ستتنحى في 7 شباط/ فبراير.

أصبحت جاسيندا أرديرن، 42 عامًا، رئيسة للوزراء في حكومة ائتلافية في عام 2017 ، قبل أن تقود حزب العمال يسار الوسط إلى فوز ساحق في الانتخابات التالية بعد ثلاث سنوات. خلال فترة عملها، واجهت جائحة Covid-19، وثوران بركاني مميت وأسوأ هجوم على الإطلاق في البلاد، قتل 51 من المصلين المسلمين في مسجد كرايستشيرش على يد أحد أتباع تفوق البيض في عام 2019.

وقالت "أنا لا أستقيل لأنني أعتقد أننا لن نتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، (التي ستجرى في 14 تشرين الأول/ اكتوبر) بل لأنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل".

وأشارت أرديرن الى أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط/فبراير، مضيفة أن حزب العمال سينتخب زعيما جديدا في 22 كانون الثاني/يناير، وسط تأكيدها أنها ستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين. وصرّح نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون أنه لن يترشح لرئاسة الحزب.